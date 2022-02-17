LTB Kızılbaş Parkı’nın yeşil dokusu ortaya çıkıyor

Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde uzun yıllardır atıl durumda bırakılan alanı, Kızılbaş Parkı’na dönüştürerek, şehrimize kazandırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayan Lefkoşa Türk Belediyesi, yeni parkın yeşillendirmesi için 300 adet ağaç ile 6 bin adet bitkinin dikim çalışmaları başladı. LTB ile Paramaribo Turizm Ltd.(Pasha Grup)arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında parkın 6.000 metrekarelik alanında bitki ve fidan ekimi başlarken, Mart ayında gerçekleşmesi planlanan açılışı için diğer çalışmalar da aralıksız olarak devam ediyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı Belediye Meclis üyeleri, LTB yöneticileri ile Paramaribo Turizm Ltd. Direktörü Ali Çınar, 20 çeşit ağaç türü fidanlarının ekimi ve 30 çeşitten fazla süs bitkisi beraber diktiler. Toplam 20.000 metrekarelik bir alanı bulunan Kızılbaş Parkı’nda 6.000 metrekare yeşil alan, açık hava amfisi, çocuk oyun ve aktivite alanı ile 500 metre koşu ve yürüyüş parkuru ile kaykay pisti yer alacak. Kızılbaş Parkı, Lefkoşa’nın huzurlu ve doğal bir ortam ihtiyacını karşılarken, şehre ve şehrin sakinlerine rahat bir nefes aldıracak.

Başkan Harmancı: “Yılların atıl ve çöplüğe dönüştürülmüş yerini 20.000 Metrekarelik Yeşil Alana Dönüştürmeyi Yine Beraber Başarıyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye Meclis üyeleri ile Pasha Grup yönetici ve çalışanlarının da katılımıyla uzun yıllardır atıl durumda kalan bir alanın kamusal hayata kazandırılması çalışmalarında yeni bir evreye geçişi kutladıklarını belirterek bu alana 6 bin çalı grubu ve 300 de yetişmiş ağacın dikeleceğini kaydetti. Zaman içerisinde çöplüğe dönüşmüş bir alanı hem bölgenin gelişen dokusuna uyacak hem de yeşil alanı ihtiyaçlarını karşılayacak park ve aktivite alanına dönüştürmenin heyecanı içinde olduklarını vurgulayan Başkan Harmancı, hem çocuklar ve gençler, hem de ailelerin keyif ve huzurlu vakit geçirebilecekleri bir alanı başkente yine beraber kazandırdıklarını söyledi.



Harmancı konuşmasının devamında “Bir protokol ile buradaki ağaçları belediyemize hediye etmelerinden dolayı da Pasha Gruba teşekkür ederiz. Kendi özel mülkleri içerisinde kesilecek ağaçlar için 300 yetişkin ağacı ve çalı gruplarını çevresel sorumluluğun bir parçası olarak şehre hibe eden Pasha Grubun sorumlu davranışının olumlu örnek olmasını diliyorum. Biz de şehrimizde her kaybolanın yerine yüzlercesinin dikilmesi koşuluyla kabul ettik ve birlikte dikimi yapıyoruz.” dedi.Başkan Harmancı konuşmasında belediyenin özkaynaklarıyla projeyi bu aşamaya getirip büyük emek ve özveri ile çalışan LTB personeline de teşekkür etti. Harmancı konuşmasını “Çocukların doyasıya koşup oynayacağı, herkesin doyasıya, keyif alarak vakit geçireceği Kızılbaş Parkı’mızı Mart ayında hizmete koyma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” sözleriyle sonlandırdı.Oyun Alanı Asya Rıdavanoğlu, Amfi Cuma Mağusalı adı ile anılacakYine imzalanan iki işbirliği protokolü ile sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerin yapılacağı amfi tiyatro(gösteri meydanı) ismi Cuma Mağusalı ve ahşap oturma bankları ile oyuncakların yerleştirileceği alanın adı “Asya Rıdvanoğlu Oyun Alanı” olacak.