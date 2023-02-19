LTB, Lefkoşa’daki tüm devlet okullarının genel temizliğini tamamladı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), 2022-2023 eğitim yılı ara döneminde Lefkoşa’daki ilk ve orta dereceli tüm devlet okullarında geniş kapsamlı temizlik çalışmasını gerçekleştirdi ve yarın açılacak okulları temizlik ve bakım anlamında hazır duruma getirdi.

LTB Temizlik Şubesi ve LTB Park Bahçeler ve Trafik -Aydınlatma Şubesi koordinasyonunda toplam 38 devlet okulunda gerçekleştirilen çalışmalarda genel temizlik, çöp kaldırma, kuru ot temizliği, ağaç budama işlemleri gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında okul bahçelerinde bulunan yabani otlar yanında çevrede oluşan kirli görüntüler ortadan kaldırıldı, okul bahçelerinde bulunan ağaçlar budandı, çitlerin bakımı yapıldı.

Bunun yanında LTB Trafik Şubesi ekipleri de okul önlerindeki kasis-yaya geçitlerinin kontrolünü yaparak, eksiklik olan noktalara müdahale etti.