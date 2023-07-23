LTB Mezbaha Şubesi, sağlık  denetimlerini aralıksız sürdürüyor 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Mezbaha Şubesi, AB regülasyonları ve uygulamaları konusunda Dr. Veteriner Hekim Erkut D. Özgöray sorumluluğunda hayvansal gıda üreten tüm işyerlerinde yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.



Süt, hellim, peynir, dondurma ve benzeri süt ürünleri üreten iş yerleri, kasaplar, balıkçılar, tavuk satış yerleri, Mezbaha Şubesi denetimine tabi olup, aylık ortalama 50 iş yeri denetleniyor.Denetimlerde hijyen şartları yanında, fiziki koşullar için gereklilikler hatırlatılarak, tavsiyeler de veriliyor. Denetimler sırasında sağlık karnesi sorgulama, hijyen şartları, kırmızı et ile beyaz etin yan yana bulundurulmaması, et ve süt ürünlerinin tümümün etiketli olması gibi temel kurallar baz alınıyor. Bunun yanında süt ürünleri üreten fabrikalarda son ürün kalitesini artıracak uygulamalar örneklenip iş yerlerine yol gösteriliyor. LTB Mezbaha Şubesi denetimlerle birlikte temel hijyen eğitimleri de işyeri çalışanlarına aktarıyor.