LTB'nin iş yerleri denetimleri devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi’nin, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ettiği belirtildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında, 10 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 101 iş yeri denetlendi.

DENETİM SONUÇLARI

Yapılan denetimlerde LTB tarafından 7 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

Urfamar Market’te 9 birim (57 adet) ürün tarihi geçmiş olduğundan ve Belça’da (Merkez) 2 birim (9 adet) ürün etiketsiz olduğundan müsadere edilmiştir.

Lu Nails isimli işletmeye, gayrı sıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:

Gıda Deposu 7, Market 27, Off licence 6, Spor Salonu 6, Restoran 11, Döner Salonu 3, Dondurma İmalatı 1, Kafeterya 8, Kuaför Salonu 4, Eğitim Merkezi 5, Yurt 1, Oto Galeri 11, Pansiyon 3, Kahvehane 3, Oto Yıkama 1, Hotel 2, Büfe 1, Su Satış Bayi 1.

