LTB ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINA KEDİ EVLERİ YERLEŞTİRİYOR

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) şehrin farklı noktalarına kedi evleri yerleştirdi.

6 yere yerleştirilen kedi evi uygulamasının devam edeceği açıklandı.

LTB’den verilen bilgiye göre, Haziran ayında başlayan çalışmalarla şu ana kadar Barış Manço Kumsal, Çağlayan ve Dr. Fazıl Küçük parklarına, EMAA bahçesi ve Atatürk Caddesi’ne kedi evi yerleştirdi.

Kedi evlerinin temizlik ve bakım işlemleri belli aralıklarla LTB tarafından yapılacak.