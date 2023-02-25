LTB ve İBB Afet Yönetimi Konusunda  İş Birliği ve Ortak Çalışma Yapacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

İki mevkidaşın afet yönetimi özelinde gerçekleştirdiği görüşme sonrasında LTB Başkanı Mehmet Harmancı açıklamalarda bulundu. Harmancı ülkemizin pırıl pırıl çocuklarını, öğretmenlerini, yurttaşlarımızı ve Türkiye’de 40 bin üzerinde kişiyi kaybettiğimiz depremle ilgili taziye ve geçmiş olsun dileklerini ilettikleri belirtti.

Harmancı, LTB ekiplerinin 6-10 Mart tarihlerinde İBB'nin yapı denetimlerine ilişkin yaptıkları teknik çalışmaları katılacağını ve bina güvenlikleri kontrollerindeki gerekli teknik teçhizat malzemelerinin temini için İBB’den destek talep ettiklerini söyledi.

Harmancı ayrıca iki kardeş belediyenin afet yönetimi ve afet anında yapılacaklara dair ortak eğitimler gerçekleştirilmesi ile bilgi ve tecrübelerin paylaşılması konusunda uzlaştıklarını sözlerine ekledi.