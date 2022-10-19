LTB, Yaşlılara Hizmet Birimi üyeleri için yemek düzenledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Yaşlılara Hizmet Birimi üyeleri, pandemi sürecinin ardından yeniden bir araya geliyor. Kıbrıs Türk Emekliler Derneği lokalinde yer alan öğle yemekli buluşmalarda üyeler uzun sürenin ardından hasret giderirken hem sosyalleşiyor hem de eğleniyor.



LTB'den verilen bilgiye göre, etkinliklere katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yaşlılara hitaben "Lefkoşa Türk Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmak en büyük sorumluluğumuz.” dedi.



Başkan Harmancı “Lefkoşa vefanın da başkentidir. 23 Ekim’deki maratonumuzda geçmişin zor günlerinde şehre sahip çıkan, bu şehri bize emanet eden, tecrübeleriyle yolumuzu, bir küçük tebessümleriyle şehri aydınlatan siz büyüklerimiz için yani 'iyi ki'lerimiz için koşuyoruz. Yıllardır evlerinize getirdiğimiz ve ihtiyaçlarınıza göre genişlettiğimiz hizmetlerimizi yeni Yaşam Merkezi ile bir çatı altında topluyoruz. Merkezimizde sağlık ve bakım hizmetlerinden faydalanırken spor, sanat, üretim ve eğitim faaliyetlerine katılarak keyifli ve huzurlu zaman geçirebileceksiniz. İyi ki varsınız.” şeklinde konuştu.