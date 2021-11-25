LTB Yeni Kadın Sığınma Evi hizmete girdi

2016 yılından beri her yıl yaklaşık 100 şiddet direnişçisi kadın ve çocuklarına barınma, hukuki destek, psikolojik destek, eğitim, iaşe desteği, iş bulma gibi hizmetler sunan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ülkedeki ilk ve tek sığınma evi yeni binasına taşındı. Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında Avrupa Birliği mali desteği ile inşa edilen yeni sığınma evi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde hizmet vermeye başladı. AB standartlarında çok daha uygun fiziki şartlarıyla daha fazla direnişçi kadına hizmet verecek olan, yüksek güvenlik ve modern yaşam standartlarına göre tasarlanıp inşa edilen tesis, birçok yönü ile bu alandaki mağduriyetlere karşı önemli bir güvence taşıyor.

Yeni Kadın Sığınma Evi’nin hizmete girdiği bugün LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’a yeni tesisin tanıtımını yaptı. İki bakana tüm bölümleri, tesisin işleyiş şeklini ve amaçlarını aktaran Başkan Harmancı’ya LTB Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz ve Toplum Çalışmaları Şube Sorumlusu Sibel Taçay Demirpençe eşlik etti. İncelemelerin ardından Başkan Harmancı ve bakanlar açıklamada bulundu.

Başkan Harmancı: “Bölge, kimlik, din, dil, cinsel yönelim, meslek gibi hiçbir ayrım yapmadan hizmet veriyoruz”

Başkan Mehmet Harmancı, LTB’nin aile içi şiddet yaşayan direnişçilere yönelik koruma ve destek hizmetlerini 5 yıldan beridir kesintisiz olarak verdiğini kaydederek, Şiddete Karşı Yan Yana Projesi ile de Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’nin öngördüğü çeşitli önleme, destek ve koruma politikalarının hayata geçmesi için de ilgili paydaşlarla çalışmalar yapıldığını söyledi. Harmancı “Ülkenin tek sığınma evi olarak bölge, kimlik, din, dil, cinsel yönelim, meslek gibi hiçbir ayrım yapmadan hizmet sunacak olan bu bina, eski binaya kıyasla çok daha fazla kadın ve çocukların geçici evi olacak. Finansmanı sağlayan Avrupa Birliği’ne, tüm ekip arkadaşlarıma ve emek verenlere çok teşekkür ederim, bugünden sonra umarım umutlar daha da yeşerecek”.



Bakan Çağman: “Başkan Harmancı ve Ekibini Kutluyorum”Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da konuşmasında böylesi bir tesise kapıdan girdikten sonra hayranlığını gizleyemediğini, kutlanması gereken kişinin LTB Başkanı Harmancı ve ekibi olduğunu belirterek “Mükemmel bir tesis bekliyordum ama bu kadar mükemmelini beklemiyordum” dedi.Bundan sonra önemli olanın bu tesisin idamesi olduğunu belirten Bakan Çağman, buradan yararlanacak olan kadın sığınmacıların yeniden sosyal yaşama kazandırılabilmesine yoğunlaşma gerektiğini belirtti.Bakan Pilli: “Bu sadece LTB’nin mücadelesi olmamalı, tüm kurumlar ortak çalışılmayı başarmalı”Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ise konuşmasına en çalışkan belediye başkanlarından birisi olarak gösterdiği LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı tesisi ülkeye kazandırdığı için kutlayarak başladı.Bakan Pilli, “Bu kadarını beklemiyordum” diyerek, tesisin en iyi şekilde hizmet vermesi için kendilerine düşen sorumluluğu alacakları mesajını verdi.Kadına şiddetin dünya tarihinde çok eskilere dayanan bir sorun olduğuna işaret eden Dr. Ali Pilli, “Nasıl hastaneye hastalar gelmesin temenni ediyorsak, buraya da kadınların şiddete uğrayıp gelmemesini temenni ediyoruz” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Bakan Pilli sözlerinin sonunda bu mücadelenin sadece LTB’nin ve onun başkanının mücadelesi olmadığına, kadına şiddetin tüm kurumların ortak mücadelesi ile önlenebileceğine işaret etti.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2021, 17:37