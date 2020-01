LTB’de yılın ilk ihale imzası atıldı

Lefkoşa’da her yıl etkin olarak sürdürülen hamamböceği mücadelesi için Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ihale süreci tamamlandı. İhale sonunda LTB ile Cyprus Pest Control Ltd. arasında sözleşme imzalandı. “2020 yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi” sözleşmesine LTB adına Başkan Mehmet Harmancı ile Cyprus Pest Control Ltd. adına Müdür Murat Şanyol imza koydu. LTB,hamam böceği ile mücadele kapsamında şirketten logar ilaçlama, sivrisinek yer tesbiti ve lojistik konularda destek alacak. 2020’de 2 kez 40 bine yakın logar ve 2 binden fazla kanalizasyon logarı ilaçlanacak LTB Başkanı Mehmet Harmancı hamamböceği ilaçlaması mücadelesine ek bir takviye ve destek geleceğini kaydederek 40 bine yakın logarın yılda iki kez, tek tek ve kanalizasyon kaynaklı 2 binden fazla logarın düzenli olarak ilaçlanacağını ifade etti.