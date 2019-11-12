LTB’den 1 iş yerine ihbar, 1 markete ise para cezası

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi denetim ekipleri tarafından 4 -8 Kasım tarihleri arasında toplam 62 iş yeri denetlendi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 1 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verilirken, Sunam Market İsimli iş yerine de sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan dolayı Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre şöyle:

“1 Dövme Salonu, 1 Yurt, 1 Kuaför Salonu, 5 Okul, 10 Market, 3 Dernek/Birlik Lokali, 2 Spor Salonu, 4 Gıda Deposu, 2 Fırın, 14 Kafeterya, 2 Kahve İmalatı, 2 Döner, 2 Bar, 9 Restoran, 1 Meyhane, 2 Pastane, 1 Simit Evi”.