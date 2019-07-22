LTB’den eczane uygulaması

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı LTB’nin Facebook ve Twitter adreslerinden artık günlük eczane bilgilerine de ulaşılabilineceğini sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'nın paylaşımı şu şekilde yer aldı.

Belediyemizin Facebook ve Twitter adreslerini takip edenler artık günlük eczane bilgilerine hızlıca ulaşabilecekler. Kimsenin hastalık sebebiyle yolunun düşmemesi umuduyla.

Twitter için akıllı telefon kullanıcıları:

https://twitter.com/LefkosaTurkBld

Facebook için akıllı telefon kullanıcıları:

https://facebook.com/LefkosaTurkBelediyesi

Adreslerinden belediyemizi takip edebilirler.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 16:15