LTB’den güneye çalışmaya giden Kıbrıslı Türk emekçilere yardım

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, dün geri dönmemek üzere Kıbrıs’ın güneyinde çalışmaya giden ve konaklama sıkıntısı çeken Kıbrıslı Türk emekçilere yardım edeceklerini açıkladı.

Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dün sınır kapısında yaşanan görüntüler hepimizin yüreğini burktu, insanlık anlamında birçok olguyu sorgulattı.

Lefkoşa Türk Belediyesi olarak yaptığımız temaslar çerçevesinde güneyde çalışan yurttaşlarımızın bir kısmına konaklama sıkıntılarını Lefkoşa’da çözebilme imkanı sağlanmıştır.

Bu konuda sıkıntı yaşayan emekçilerimiz kendileri veya aileleri bizlere Lefkoşa Türk Belediyesi sosyal medya hesaplarından ya da 0548 863 0582 numaralı telefondan whatsapp aracılığı ile ulaşabilirler.”