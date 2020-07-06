LTB’den halk sağlığı için hem iş yerlerine denetim hem de paydaşlarla toplantı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), ülkemizde artan pozitif vaka sayıları ile iş yerlerine Covid-19 virüsüne karşı uyulması gereken tedbirleri yeniden hatırlatıp denetimleri yaparken yarın da (7 Temmuz Salı) gelinen aşamayı değerlendirip atılması gereken adımlarda ortak akılla hareket etmek için Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), K.T. Eczacılar Birliği ve ilgili paydaşlar ile toplantı gerçekleştirecek.

İş yerlerinde maske, ateş ölçer, dezenfektan ve sosyal mesafe kontrolü yapılıyor

LTB Zabıta Şubesi, başkent Lefkoşa’da faaliyet gösteren işletmelere Covid-19 tedbirlerine uygunluk denetimine devam ediyor. Bu kapsamda iş yerlerinin maske, ateş ölçer, dezenfektan ve sosyal mesafe gibi tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

Zabıta Şubesi 3 vardiya şeklinde 24 saat denetim yapıyor

LTB Zabıta Şubesi ekipleri 24 saate yayılacak şekilde 3 vardiya halinde geçtiğimiz haftadan itibaren başlattığı denetimlerde işletmelere gerekli tedbirlere uymalarının zaruri olduğu aktarıldı. Bu haftaki denetimlerde ise tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek ve uymayan işletmelere 72 saatlik mühürleme işlemi yapılacak.

Paydaşlarla bilimsel öneriler ışığında ortak hareket edilecek

LTB ayrıca Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, K.T.Eczacılar Birliği ve ilgili paydaşlar ile halk sağlığı açısından ortak hareket stratejisi ve atılacak adımlarda ortak akılla hareket etmek için toplantı gerçekleştiriyor. Ülkemizde Mart ayında görülmeye başlanan Covid-19 süreci öncesinde de ilgili paydaşlar ile toplantı yapıp hem fikir alıverişi hem de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uyarı ve önlem önerileri ışığında hareket stratejisi belirleyen LTB, artan pozitif test sonuçları ile beraber yine ilgili paydaşlarla bir araya gelip bilimsel öneriler ışığında ortak hareket edecek.