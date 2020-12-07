LTB’den “Yeni Yılda Arasta İndirim Günü” etkinliği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 12 Aralık Cumartesi Kıbrıs Online ana sponsorluğunda “Yeni Yılda Arasta İndirim Günü” düzenliyor. Sabah saat 10.00’da başlayıp 20.00’de tamamlanacak ve Surlariçi yayalaştırılmış bölgede yer alacak etkinlikte çarşı esnafının indirimleri, 5 farklı alanda kurulacak sahnelerde konser, dans gösterileri, çocuk atölyeleri, çocuk konserleri, çocuk oyunları ve kukla gösterileri yer alacak. Card Plus, indirim gününde her çift taksite ek 3 taksit imkanı da sunacak.

Radyo Juke’un radyo sponsoru, Kıbrıs Genç TV’nin ise TV sponsoru olarak yer alacağı etkinlikte gün boyunca canlı yayınlar yapılacak, Lefkoşa Gezi Treni de ücretsiz Surlariçi gezisi yapacak.

Lokmacı girişi, Lefkeliler Meydanı, Kumarcılar Hanı, Arasta ve Büyük Han’da kurulacak sahnelerde dönüşümlü şekilde Ozan Özgenler ile Çocuk Atölyesi, Ezgi Bertiz ile Çocuk Şarkıları, Hanife Tayyareci ile Kukla Gösterisi, Ülviye Karabaşak ile Çocuklar için Ebru Sanatı Atölyesi, Hasan Vatansever & Nejla Egemen müzik dinletisi, Burcu Durmaz ve Orkestrası, Bikem Tunar ile Mulla Gül Akustik Konser, Ersen ve Zeliş ile Müzik Sokak’ta, Eril Cambaz ve Ezgi Akgürgen Orkestrası, LBO Latin Orkestrası, Melek Erdil ile İbrahim Çetiner müzik dinletisi, Reşat Kortan Müzik Dinletisi, Studio 21 Dans Gösterisi ile DJ performanslarda ise Vechi ve Ekko yer alacak.