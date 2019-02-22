LTB’nin Merkezi Cezaevi’nde İngilizce Kursları sürüyor





Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) eğitim çalışmalarını herkese ulaştırma kapsamında Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde İngilizce Kursları düzenliyor. İkinci yılına giren kurslar kapsamında kadın mahkumlara haftada 1 gün İngilizce dersleri veriliyor.



LTB Eğitim Birimi’nden Fatoş Anter’in verdiği kurslara haftalık olarak 10 ile 20 arasında kadın katılıyor. Amacın öğrenmek olduğu ifade edilen kurslarla birlikte kadınlarımızı topluma yeniden kazandırma süreçlerinde yabancı dil bilgisi öğrenmelerine yardımcı olmak vurgusu da yapılıyor.