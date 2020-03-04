LTL’de cinsel istismar iddiası

Lefkoşa Türk Lisesi’nde bir öğretmen 17 yaşındaki öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile görevinden 3 ay uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Lefkoşa Türk Lisesi’nde görevli bir öğretmenin 17 yaşındaki öğrenciye uzun süreden beridir cinsel istismarda bulunduğu iddiasının bakanlık tarafından soruşturulduğu bilgisine ulaşıldı. Bir çok öğrencinin de bilgisinde olduğu iddia edilen istismar olayında öğrenci ile öğretmen arasındaki diyalogların telefondaki yazışmalardan ve videolardan ortaya çıktığı ve bu doğrultuda soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü.