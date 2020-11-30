Lute adada... Yarın Liderler ile görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunmak amacıyla dün akşam adaya geldi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile bugün bir araya gelecek olan Lute, yarın da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre Tatar-Lute görüşmesi saat 11:30’da Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilecek. Lute, Anastrasiadis’le ise saat 14:00’de bir araya gelecek.

Lute adadaki temaslarının ardından çarşamba günü Yunan hükümetiyle görüşmeler yapmak üzere Atina’ya gidecek; Ankara’ya da gitmesi de beklenen Lute’un Ankara programı ise henüz netleşmedi.

Ada, Yunanistan ve Ankara’daki görüşmelerinin ardından Lute, diğer garantör ülke olan İngiltere’nin yetkilileriyle de telekonferans yöntemiyle görüşecek.