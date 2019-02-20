Lute, İngiltere Dışişleri Bakanlığında temaslarda bulundu

BM Genel Sekreteri’nin Özel Görevlisi ane Holl Lute, geçen hafta Britanya Dışişleri Bakanlığında bir dizi temasta bulundu.



Lute’nin temasları, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması perspektifleri üzerindeki son istişarelerin sonuçları hakkında ilgili tarafları bilgilendirilmesi çerçevesinde gerçekleşti.



Lute, Eylül 2018 ve Ocak 2019 tarihlerinde de Londra’da temaslarda bulundu; Ocak ayında Britanya`nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Alan Duncan ve Eylül 2018’de Britanya Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile görüştü.