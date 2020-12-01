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Lute liderlerle görüşecek

Lute liderlerle görüşecek
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute Kıbrıs’taki temaslarına bugün başlıyor.

Pazar akşamı Ada’ya gelen Lute bugün  saat 11.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tarafından kabul edilecek.

Görüşmenin yapılmasının ardından Lute’u  Rum lider Nikos Anastasiadis ile saat 19.00’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Lute adadaki  temaslarının ardından yarın Yunan hükümetiyle görüşmeler yapmak üzere  Atina’ya gidecek;  Ankara’ya da gitmesi beklenen Lute’un Ankara programı ise henüz netleşmedi.

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