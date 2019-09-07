Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute sürecin devam ettiğini söyledi.

Jane Holl Lute Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis için düzenlediği gayrı resmi resepsiyonun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “İki lidere de beni bu hafta kabul ettikleri için teşekkür ediyorum“ dedi.

Hafta boyunca ciddi ve odaklanmış görüşmeler yaptıklarını belirten Lute, “Süreç devam ediyor. Her iki lider de bu sürecin devam etmesi için kararlılıklarını bildirmişlerdir” ifadelerini kullandı.