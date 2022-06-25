Lütfi Özter'i kaybettik...

Eski sendikacı, siyasetçi , yazar Lütfi Özter hayatını kaybetti.

Özter, Kıbrıs Genç Tv'de de bir dönem programlara imza atmıştı

Bizler de Kıbrıs Genç Tv ailesi olarak Özter'e Allahtan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dileriz.

LÜTFİ ÖZTER KİMDİR?

8 Nisan 1944, Melandra (Beşiktepe, Baf) doğumlu. 1962’de öğretmen olarak çalışma yaşamına atılan Özter 1968-1970 yurt dışında Telecomunication Teclmician (City Guilds) ile Surveying Mapping konularında ihtisas yaptı. Vatani görevini Tabur Eğitim ve Harekat Subayı olarak tamamladı. 1970- 1973’te Limni Maden Şirketi’nde çalıştı ve bu yıllarda sendikacılığın içine girdi. 1973’te Türk-Sen Genel Sekreter Yardımcısı görevini üstlendi. 1976’da aynı sendikanın genel ve mali sekreterliğine getirildi.

Lütfi Özter, 1985’te bu görevden istifa etti. Kurucu Meclis üyeliğine getirildi. Sendikalarla kooperatiflerde etkin eylemlerde, çalışmalarda bulundu. Taşkınköy sosyal konut yapımını gerçekleştirenlerden birisidir.

Mücahit’in Günlüğü adlı eseri, kitaplaşmadan önce Kıbrıs Postası’nda tefrika edildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022, 09:39