Maaş kesintileriyle ilgili yasa gücünde kararname Resmi Gazete’de yayımlandı

“Her Türlü Maaş, Onüçüncü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Gücünde Kararname” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, Anayasa'nın 112'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanan “Her Türlü Maaş, Onüçüncü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasına karar verdi.

Kararnameye göre, maaş tutarı net 15 bin TL ve altında olan kişilerden kesinti yapılmayacak. Maaşı 15 bin 001 TL ve üzeri olan kişilerden yüzde 10 kesinti yapılacak, ancak 15 bin TL altına düşmeyecek.

Maaş tutarı 30 bin 001 TL ve üzerinde olan kişilerden ise yüzde 20 kesinti yapılacak ancak kesinti sonrası maaş 30 bin TL’nin altına düşmeyecek.

Kararname kapsamında yurtdışı temsilciliklerde görevli tüm personelin (mahalli personel hariç) döviz cinsinden yapılan maaşlardan da yüzde 10 oranında kesinti yapılacak.