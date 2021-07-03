Madımak Oteli’ndeki yangında yaşamını yitirenler anıldı

Alevi Kültür Merkezi, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli’ndeki yangında yaşamını yitirenleri, düzenlediği etkinlikle andı.

Merkezden yapılan açıklamada, “Sivas Madımak'ta 1993’te 33 canı yakarak katleden zihniyetini lanetleyip unutmadığımızı ve asla unutturmayacağımızı bir kez daha haykırdık. Anma etkinliğinde Mayıs-Temmuz 1980 yılında Çorum’da gerçekleşen katliamlamda yaşamını yitiren 57 can da aynı duygularla anıldı ve katliamı yapanlar lanetlendi” denildi.

Alevi Kültür Merkezi Cemevi ve Kültür Kompleksinde gerçekleştirilen anma programıda, "Kerbeladan bugüne yaşamını yitiren tüm canlar" için saygı duruşunun ardından Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Cengiz Demir konuşma yaptı.

Demir konuşmasında; Madımak’ta, Maraş’ ta, Çorumda ve nice katliamlarda yakılan ve katledilen canların unutulmadığını ve asla unutulmayacağını belirtti. “Madımağı ateşe verenlerin insanlığı ateşe verenler olduğunu , Madımak ateşinin içimizi kavurduğunu , yüreğimizi yaktığını, bu ateşin her yanı kavuracağını , ahımızın mahşere kalmayacağını her zaman dillendirdik ve dillendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurumları aracılığıyla dayanışma duygusunu ön plana çıkararak Sivas Madımakta, Çorum’da yitirilen canların anısına sahip çıkmanın inançlarının gereği ve kurumlarının varlık sebebi olduğunu ifade eden Demir, anma etkinliğine katkı koyanlara teşekkür etti. Anma ve kınama gecesinde, günle ilgili anlatımlar, şiirler ve türküler de yer aldı.