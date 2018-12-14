Mağusa Belediyesi, sel felaketi nedeniyle etkinliklerini iptal etti

Mağusa Belediyesi, Girne, Dikmen, Alsancak ve Lapta bölgelerinde meydana gelen ve 4 kişinin yaşamına neden olan sel felaketi nedeniyle yeni yıl süsleme ve kutlama etkinliklerini iptal ettiğini açıkladı.

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“Girne, Dikmen, Alsancak ve Lapta bölgelerinde meydana gelen ve 4 evimize ateş düşüren sel felaketi bizleri derinden üzmüştür.

İnsanımıza hizmet için varlık sürdüren kurumlar olarak bizlerin bir görevi de insan olmanın bir gereği olan vicdan duygusuyla hareket etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle yaşadığımız felaketten dolayı yeni yıl için kent genelinde yapacağımız süsleme, ışıklandırma ve meydan kutlama programını iptal ettiğimizi kamuoyuna duyururum.

Ailelerin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Felakette hayatını kaybeden gençlerimize Allah’tan rahmet dilerken, felaketin yarattığı tahribatın ve yaraların en erken zamanda sarılmasını temenni ederim. Kamuoyuna saygılarımla.”

Kaynak:TAK