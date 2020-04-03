Mağusa'da sıkı tedbirler: Market ve bankalarda polis var

:Gazimağusa Belediyesi koronavirüsü (Covid 19) ile mücadelede çalışmalarını virüsün yayılmasını önlemek amacıyla marketlere ve bankalara yoğunlaştırdı.

Gazimağusa Belediyesinin Gazimağusa Polis Müdürlüğü ile işbirliğinde başlattığı yeni uygulamaya göre Belediye sınırları içinde görev yapacak ekipler, yoğunlaşmanın olduğu market ve bankalarda hem kalabalık olmaması hem de sosyal mesafeye uyulması için denetim yapıyor. Halkın herhangi bir sağlık riski yaşamadan alışverişlerini ve işlemlerini yapmasının amaçlandığı denetimlerde, işyerlerinin girişlerinde el jeli konulması, çalışanların maske ve eldiven kullanması kurallarına uyulup uyulmadığı ve işletme içerisindeki kişi sayısı da kontrol edilen noktalar arasında. Ayrıca markete girecek olanlara sıcaklık ölçümü de yapılıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, konuyla ilgili ekiplerle yaptığı toplantıda, Gazimağusa Belediyesi’nin Gazimağusa Polis Müdürlüğü ile işbirliğinde gerekli kurum ve kuruluşlarla istişare ederek başladığı yeni uygulamasında virüsün yayılma riski olan yerlerde denetimlere başladığını ifade ederek, bugüne kadar verilen mücadelenin heba olmaması için bu çalışmanın gerekli olduğuna dikkat çekti. Bu dönemde yoğunlaşmanın olduğu market ve bankalarda kurallara uyulması konusunda hem vatandaşların hem işletmelerin hassasiyet göstermesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Arter, her bireyin bu konuda sorumlu davranması gerektiğini kaydetti. Kurallara uymayan kişi ve kurumlar hakkında yasal işlem yapılabileceği uyarısında da bulunan Başkan Arter, en erken zamanda virüsle mücadelede başarılı olmamızı ve normal hayatımıza dönmemizi temenni etti.