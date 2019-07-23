Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı için örgütler pazartesi toplantı yapıyor

Demokratik Kitle Örgütleri 29 Temmuz pazartesi günü, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın tüm ülke için önemine dikkat çekmek için toplantı yapıyor.

Demokratik Kitle Örgütleri adına açıklama yapan Merter Refikoğlu, toplantının Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Tabipler Birliği toplantı salonunda saat 10.00’da gerçekleştirileceğini belirterek, duyarlı tüm örgütlerin katılımını beklediklerini söyledi.