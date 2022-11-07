Mağusa Kale Lions Kulübü’nden açıklama

Mağusa Kale Lions Kulübü, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu’ndan üyeliğini çektiğini belirterek, federasyonla bir bağının kalmadığını kaydetti.

Mağusa Kale Lions Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kulübün, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu’ndan üyeliğini çektiği ifade edilerek, “13 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz olağanüstü genel kurulda oy birliği ile alınan kararla federasyonla bir bağın kalmadığı" belirtildi.

Lions üyelerinden oluşan bir kafilenin 4 Kasım’da Anıtkabir’e ziyarette bulunduğu işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Anıtkabir’de mozoleye çelenk koyan ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek, Anıt Özel Defteri’ni KKTC Lions Kulüplerini temsilen imzalayan Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sn. Ln. Süheyla Erbilen hiçbir şekilde bizi temsil etmemektedir. Mağusa Kale Lions Kulübü, Sayın Erbilen'e böylesi bir temsiliyet hakkı vermemiştir.”

Açıklamada, Mağusa Kale Lions Kulübü’nün, her sene olduğu gibi bu sene de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anacağı belirtildi.