Mağusa Muhtarlar Derneğinden Arter'e ziyaret

Mağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme Gazimağusa bölgesindeki muhtarlarla birlikte Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek bölgedeki sorunları aktardı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa sınırlarındaki muhtarlarla uzun süredir bir araya gelmediklerini ifade ederek, bu vesile ile muhtarlarla bölgelerdeki sıkıntılarla ilgili görüş alışverişi yapacaklarını ve bölgelerde ne çalışması yapılması gerekiyorsa yapacaklarını belirtti. Başkan İsmail Arter, bütün dünyayı saran pandemiden dolayı hem Türkiye’de hem ülkemizde işlerin istenen süratte yapılamadığını, sağlıkla ilgili çok büyük sıkıntı olmasa da esas sıkıntının ekonomi alanında olduğunu söyledi. Başkan Arter, bu konuda artık icraat yapmak gerektiğini, hükümet edenlerin tedbir alması gerektiğine dikkat çekerek, imkanlar ölçüsünde zor zamanlarda yardım kampanyası yaptıklarını ve Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarına destek olduğunu söyledi. Başkan Arter, diğer projelere hız vermek istediğini, muhtarlardan da bölgelerdeki sıkıntıları dinleyeceğini söyledi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme, yoğun programı içinde kendilerini kabul ettiği için Başkan İsmail Arter’e teşekkür ederek, 2 yıla yakındır pandeminin herkesi etkilediğini, kısıtlı imkanlara rağmen belediyenin yanlarında olduğunu söyledi. Yeşilleme, Başkan İsmail Arter’in önümüzdeki süreçte mahallelerdeki sıkıntılara çare bulacağına inanç belirtti.