Mağusa tersanede kaza, 1 ölü

Mağusa tersanede kaza, 1 ölü
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Bugün saat 12:30 sıralarında,  Gazimağusa Limanında, tersaneye yaklaşan bir geminin halatının bağlanmaya çalışıldığı sırada halatın yerinden çıkıp savrulması sonucu halatın çarptığı tersane çalışanı  Kadir TEKE (E-40) olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Ayrıca yine halat çarpması sonucu hafif sekikde yaralanan Mehmet Gündoğdu (E-57), Haydar Şahin (E-41) ve Yusuf Türkay (E-58) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış olup tedavileri halen devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2021, 14:30
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