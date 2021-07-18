Mağusa tersanede kaza, 1 ölü

Bugün saat 12:30 sıralarında, Gazimağusa Limanında, tersaneye yaklaşan bir geminin halatının bağlanmaya çalışıldığı sırada halatın yerinden çıkıp savrulması sonucu halatın çarptığı tersane çalışanı Kadir TEKE (E-40) olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Ayrıca yine halat çarpması sonucu hafif sekikde yaralanan Mehmet Gündoğdu (E-57), Haydar Şahin (E-41) ve Yusuf Türkay (E-58) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış olup tedavileri halen devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2021, 14:30