Mağusa Türk Genel-iş’in Belediyedeki grevi bugün de devam ediyor

Mağusa Türk Genel-iş’in Belediyedeki grevi bugün de devam ediyor
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Mağusa Türk Genel-İş Sendikası’nın Gazimağusa Belediyesi’nde perşembe günü başlattığı grev bugün de sürüyor.

Sendikada örgütlü belediye çalışanları  tüm birimlerde 08.00-15.00 saatleri arasında grev uyguluyor.

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen TAK muhabirine yaptığı açıklmada,  cuma gününden bugüne  şartlarda herhangi bir değişme olmadığını ifade etti.

Özüşen,  “Başkanla görüşüyoruz, para bulacağını söylüyor. Biz de bekliyoruz. Geçen haftayla bugün arasında değişiklik yok. Herhangi bir tedbir görmedik. Tatmin edici ödeme yok. O yüzden greve devam ediyoruz” dedi.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası geçen hafta perşembe günü  ekonomik nedenler ve belediyede yeni istihdamlar nedeniyle grev başlatmıştı.

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