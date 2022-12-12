Mağusa’da “Christmas Market” düzenleniyor

Mağusa Gençlik Birliği (MGB), “Christmas Market” etkinliği düzenliyor.

Mağusa Gençlik Birliği Derneği Başkanı Ali Furkan Çetiner’in verdiği bilgiye göre, 18 Aralık Pazar günü düzenlenecek etkinlik, 12.00-19.00 saatleri arasında Mağusa Bandabulya'da yer alacak.

Genç üreticileri desteklemek ve alan açabilmek için düzenlenecek etkinlikte, çeşitliliğe yer vermek adına takı, yemek, tatlı ve benzeri farklı farklı kategorilerde birçok stant kurulacak.

Christmas Market’de yer alıp, stant kurmak isteyen tüm işletmeler ve kişilerin https://forms.gle/XxbxgXEuPzN9c1fN8 linkinden başvuru formunu doldurmaları gerektiğine işaret eden Çetiner, başvuruların son tarihinin, 15 Aralık saat 20.00’ye kadar olduğunu ve 16 Aralık tarihinden sonra hangi işletmelerin ve kişilerin seçildiğine dair işletmelerle iletişime geçileceğini kaydetti.