Mağusa’nın sembolü Karga Heykeli törenle açıldı

Gazimağusa’nın simgesi olan Karga heykeli geçtiğimiz günlerde Anıt Gazinosu’nun önündeki surlara yerleştirildi.
Gazimağusa Belediyesi tarafından yaptırılan Heykelin meydana yerleştirilmesi nedeniyle tören düzenlendi.
Gazimağusa’da meydana yerleştirlen Heykel, Gazimağusa Belediyesi tarafından Azeri Heykeltraş Vahid Novruzov’a yaptırıldı.
Açılışta konuşan Novruzov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan’ın yavru vatanı olduğunu dile getirerek, yaptığı heykelle Gazimağusa kentine katkı koymaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, eserin kente kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Arter, kentin sanat tarihi acısından önemli eserlerinin kente kazandırılmaya devam edeceğini ifade etti.
Açılışa Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da katıldı.
Eroğlu, “karga” nın Gazimağusalilar için bir sembol olduğuna dikkati çekti.
BRT/..