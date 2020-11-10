Mahkeme mukayyitliğine sahte evrak veren üç kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün İskele’de R.Z.’nin (E-52) teminat şartlarını yerine getiremediğinden dolayı Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu bulunan bir şahsın teminat şartlarını yerine getirerek serbest kalmasını sağlamak maksadıyla ile M.A.(E-42) ve C.Ç.(E-52) ile para karşılığında anlaşıp gizli ittifak kurarak sahte evrak düzenleyip, söz konusu belgeyi mahkeme mukayyitliğine vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
Mahkeme mukayyitliğine sahte evrak veren üç kişi tutuklandı
Mahkeme mukayyitliğine sahte evrak veren üç kişi tutuklandı.
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