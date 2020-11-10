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Mahkeme mukayyitliğine sahte evrak veren üç kişi tutuklandı

Mahkeme mukayyitliğine sahte evrak veren üç kişi tutuklandı
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Mahkeme mukayyitliğine sahte evrak veren üç kişi tutuklandı. 
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün İskele’de R.Z.’nin (E-52) teminat şartlarını yerine getiremediğinden dolayı Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu bulunan bir şahsın teminat şartlarını yerine getirerek serbest kalmasını sağlamak maksadıyla ile M.A.(E-42) ve C.Ç.(E-52) ile para karşılığında anlaşıp gizli ittifak kurarak sahte evrak düzenleyip, söz konusu belgeyi mahkeme mukayyitliğine vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edildi. 
Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor. 

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