Mahkemeler bütçesine onay

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, bugün saat 11.00’da KKTC 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmek üzere yeniden toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin bugünkü gündeminde Mahkemeler, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Hukuk Dairesi, Sayıştay Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçeleri yer alıyor.

Komite, ele aldığı 2021 Mali Yılı Bütçesi çerçevesinde ilk olarak Mahkemeler için öngörülen 71 Milyon 71 Bin 500 TL tutarındaki ödeneği 400 Bin TL artış önerisi ile 71 Milyon 471 Bin 500 TL’ye yükselterek oybirliği ile onayladı ve Genel Kurul’a sevk etti.

Mahkemeler bütçesinin görüşülmesi esnasında komite toplantısına davetli olarak; Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile Bütçe Dairesi, Devlet Planlama Örgütü ve Maliye Bakanlığı’ndan bürokratlar katılarak görüşlerini ifade ettiler.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda yapılan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı. Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Erkut Şahali, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.