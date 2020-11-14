Mahmut Özçınar: “Devleti yücelterek, geçmişi de unutmadan yola devam etmek gerekir”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıldönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığı bu özel günde, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Ülkenin her gün daha iyi bir noktaya taşımak için çalışmanın herkesin en büyük sorumluluğu olduğunu kaydeden Özçınar, şöyle devam etti:

“Varlığı, Kıbrıs Türk halkına büyük güven veren Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı büyük destek bizler için çok kıymetlidir. Cumhuriyetimizin 37’ncı kuruluş yıldönümünü en kalbi duygularımla kutlarken, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş, özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve tüm şehitlerimizi de rahmetle anar, gazilerimize saygılarımı sunarım. Tüm halkımızın bayramını yürekten kutlar, refah içinde nice mutlu yarınlar dilerim”

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020, 12:08