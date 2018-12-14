Makhir İsmailov’un ölüm nedeni açıklandı

13 yaşındaki Gürcistan uyruklu Makhir İsmailov Mevlevi’de arazi içerisinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre ; yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu şahsın, bölgede bulunan bir mühimmata muhtemelen temas etmesi neticesinde, mühimmatın patlaması sonucu öldüğünü, yapılan otopsisinde de söz konusu şahsın ölüm sebebinin “patlayıcı madde etkisiyle gelişen iç organ ve büyük damar yaralanması” olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2018, 22:26