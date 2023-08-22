Makina Mühendisleri Odası “KKTC Elektrik Arz Güvenliği” konusunda toplantı yaptı

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, dün “KKTC Elektrik Arz Güvenliği“ konusunda toplantı yaptıklarını duyurdu.

Açıklamada toplantıya, makina mühendisleri ve akademisyenler, 2018 yılında KIB-TEK Yönetim Kurulu’nda görev yapan bir kişi ve EL-SEN temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Odadan yapılan açıklamada, toplantıda kurulu kapasite, mevcut durum, üretim ve ihtiyaçların mukayesesi ve elektrik arz güvenliği hedefine Kalecik III imzalanmasına rağmen neden ulaşılamadığı konularının değerlendirildiği kaydedildi.

Toplantı sonucunda KTMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın “elektrik arz güvenliği“ için doğru yöntem ve doğru teknoloji geliştirilerek ulaşılması konusunda gerekli işleri yapmak üzere faaliyetini sürdürme kararı aldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kalecik II’nin yürürlükten kaldırılmadan önce mutlaka yüklenicinin sorumluluğunu tam ve noksansız yerine getirildiğinin teyit edilmesi (aksi tespitler var) sözleşmedeki çelişkili maddelerin netleştirilmesi ve Kalecik III’ün kamu yararına hazırlanıp imzalanması ve enterkonnektenin ise ayrıca sözleşmesinin yapılması hususlarının hukuka ve teknik gereklere uygun olacağı değerlendirildi. Odamız bu kamuoyu açıklamasını KIB-TEK Yönetim Kurulunu ve kamuyu son kez bilgilendirmek üzere yapmıştır”