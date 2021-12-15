Makina Mühendisleri Odasından uyarı

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası, yağmurlu havalarda ve ıslak yollarda güvenli araç kullanımına yönelik uyarılarda bulundu.

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, yazılı açıklamasında, su birikintilerinden ve su baskınına uğramış yollarda araç kullanımının oldukça tehlikeli olduğunu kaydetti ve “Su birikintisi içerisine girmek zorunda kalmanız halinde, su seviyesinin tekerlek göbek kısmından daha düşük seviyede olduğundan emin olmalısınız, su seviyesinin yüksekliğinden emin olunmadığı alanlarda su birikintisine girilmemeli su birikintisinden geçerken yavaş geçilmelidir” dedi.



Sudan geçtikten sonraki kullanımda her hâlükârda, araç yol tutuşu olumsuz etkilenebileceğinden, hız yapılmaması gerektiğini belirten Yarkıner, ani frenleme ihtiyacı halinde frenlerin görev yapmayacağını vurguladı.Yarkıner’in, sağanak yağmurda dikkate alınması gerektiğini belirttiği uyarılar ise şöyle:“Sağanak yağış görüş alanını kapatacak ve fren duruş mesafesini uzatacaktır. Bu nedenle yoğun sağanak yağmurda 4’lü sinyallerin çalıştırılması ve bölünmüş yollarda azami hız sınırını 30-40 km/saat, tek gidiş geliş olan yollarda 30-25 km/saati geçmemesi uygun olacaktır. Cam silecekleri de hizmete elverişli olmalı ve lastik basınçları üreticinin önerdiği seviyede olması sağlanmalıdır”