Makine Mühendisleri Odası Kıb-Tek’e alınacak yakıtın santrale zarar verebilecek evsafta olduğunu savundu

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na alınacak yakıtın santrale zarar verebilecek evsafta olduğunu ileri sürdü.
Yarkıner, KIB-TEK’in “üretemez hale“ getirildiğini ve yıpratıldığını, 2000 yılından itibaren “Bakanlar Kurulu kararları“ ile kamufle edilen birçok vahim hatalar yapıldığını ancak ilk kez bir hatada bu kadar ısrar edildiğini savundu.
Yarkıner, neden Bakanlar Kurulu kararları ile yakıt tedarikine gidildiğ ve elektrik kesintilerinin neden yaşandığı konusunda açıklama yapılmasını da istedi.