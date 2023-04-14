Makine Mühendisleri Odası'ndan elektrik konusunda Arıklı'ya eleştiri

KTMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın savunduğu kablo ile elektrik taşınmasının, fizibilite raporu, maliyet analizi, kullanım süresi, hizmete amade olma taahhütleri, maliyete etki edecek bakım onarım maliyeti, teminatı olmadan, tüketici maliyeti belirlenmeden, yasal değişiklik ısrarının kamu menfaati açısından ne teknik, ne de idari açıdan geçerliliği olduğunu belirtti..

Yarkıner, "Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’na (El-Sen) saldırmasını KTMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından üzülerek takip ettiklerini" ifade ederek, “Sayın Erhan Arıklı’nın enerji tedariki konusunda herhangi bir sorumluluğu ve bu konuda karar alabilecek teknik bilgisi olmadığı da bu açıklamalarından görülmüştür” dedi.

Bakan Arıklı’nın KKTC’de katı yakıtla çalışan santral olmadığını bakanlık yapmış olmasına rağmen bilmediğine işaret eden Yarkıner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Arıklı, her çıktığı programda KKTC’nin katı yakıt ile enerji ürettiğini söylüyor. Ekonomi Bakanlığı döneminde sanki santralleri hizmete hazır durumda muhafaza etmeyi başarmış gibi, bakım onarım hizmetlerini şeffaf rekabetçi ve gerçek ihtiyaca uygun teknik şartlarda ve bedelde karşılanmasına katkı koymuş gibi, rekabetçi rayiç bedeller ile şeffaf ihale ile evsafına uygun yakıt tedarikini yapabilmiş gibi El-Sen'i suçluyor. Hâlbuki KIB-TEK‘in üretebilme zafiyetinin sorumlusu olduğu aşikârdır.

KIB-TEK, AKSA’ya kW başına 4 Cent ödüyormuş. 17 Cent’e nasıl ulaşılıyor? Peki 4 Cent/kW kira bedeli yap işlet modeli için rayiç bedel mi? Sayın Arıklı’nın benzer bir tesisin kurulma, işletme ve sahibi olma maliyetini bilmediği, buna rağmen vahşi kazanç hırsı olan bir sermaye ile direk alım anlaşması yapılması konusunu ısrar etmesinin geçerli nedeni yoktur.”

İhale Yasası’nın 24. maddesinin kamusal yarar açısından değiştirilme gereği ne olduğunu soran Yarkıner, bu değişiklik ile hangi kamusal yarar elde edileceği, AKSA’nın kablo ile elektrik taşıyan tek yegâne firma olup olmadığını sordu.

Yarkıner açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Başbakan, UBP’li Bakanlar Milletvekilleri; kablo ile elektrik dâhil hangi teknolojinin KKTC enerji ihtiyacının karşılanmasında en uygun, en sürdürülebilir ve bir devlet gibi enerjiyi yönetebilecek hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunu, KTMMOB, Makina ve Elektrik Mühendisleri Odaları, Ticaret Odası, tüm ekonomik örgütler ile birlikte hatta El-Sen’in de olacağı komitede teknolojik gelişmelerden Enerji yönetiminde nasıl istifade edeceğimizi tartışalım, kablo en uygun enerji tedarik vasıtası olduğuna dair bir tespit her kimde varsa bu toplantıda tartışılsın. Toplantıya hükümet olarak her kimi isterseniz dâhil ediniz.

Sayın Olgun Selçuk Amcaoğlu’nun; sendika ile görüşerek çözüm üretme gayretine teşekkür ederiz. Kamu yararına çözüm üretecek kararların alınması için bu yasanın değiştirilmesinin gereği olmadığı hususunu Makina Mühendisleri Odası olarak teyit ediyoruz. Bu konuyu da Pazartesine kadar herkes ile kamu önünde tartışmaya hazırız.”

-“İdare, KIB-TEK ve Enerji Bakanlığı’dır. Dolayısı ile Sayın Erhan Arıklı‘nın AKSA ile enerji konusunda görüşme yetkisi hiç yoktur”

Değiştirilmek istenen maddenin adının “doğrudan alım” olduğunu savunan Yarkıner, “Yani bu maddeye gelene kadar gerekli fizibilite çalışmalarınızı yapabileceğiniz yetki, ilgili yasanın 23. maddesinde idareye veriliyor. İdare, KIB-TEK ve Enerji Bakanlığı’dır. Dolayısıyla Sayın Erhan Arıklı‘nın AKSA ile enerji konusunda görüşme yetkisi hiç yoktur” dedi.