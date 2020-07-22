MAKS'la ilgili pilot bölge çalışmaları kapsamında teknik eğitim

İçişleri Bakanlığı ile Değirmenlik Belediyesi arasında 9 Temmuz’da imzalanan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kontrol ve denetleme maksatlı Pilot Bölge İşbirliği Protokolü kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ilk olarak saha çalışmalarında belediye personeliyle koordineli çalışacak olan bölge muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda projenin en önemli ayağı olan saha çalışmalarında muhtarların görevleri, projeye yapacakları katkılar görüşüldü.

İçişleri Bakanlığı’nın 28 belediye ile ortak yürüttüğü MAKS Projesi kapsamında çalışmaların devam ettiği kaydedilirken, bugün sabah saatlerinde Bakanlık toplantı salonunda MAKS Projesi kapsamında pilot bölge ilan edilen Değirmenlik Belediyesi’nin saha çalışmalarını bölge muhtarlarıyla birlikte yürütecek belediye personeline yönelik Bakanlığın bilgi işlem uzmanları tarafından teknik eğitimler verilmeye başlandı.

E-Devlet sisteminin en önemli ayağı olan MAKS Projesi kapsamında Bakanlığın nüfus sisteminde kayıtlı kişilerin ikamet ettikleri adrese göre eşleştirilmesi, Muhaceret ve Nüfus Kayıt Daireleri'nin sistemleri arasında veri alış-verişinin sağlanması ve adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çalışmalarının tamamlanması amaçlanıyor.

Bu sayede KKTC genelinde veri temini/üretimi sağlanarak, sahadan toplanan kişilere ait güncel adres verilerinin coğrafi bilgi sistemleriyle ve mekanların birbiriyle ilişkilendirilmesi sonucunda oluşacak geniş dijital veri tabanıyla kamu yönetiminde pek çok alana sağlıklı, kapsamlı ve güncel hizmet verilmesi hedefleniyor.