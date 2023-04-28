Maks Projesi kapsamında İçişleri Bakanlığı ile 5 belediye arasında iş birliği protokolleri imzalandı

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (Maks) Projesi kapsamında, Güzelyurt Belediyesi, Erenköy/Karpaz Belediyesi, Mesarya Belediyesi, Tatlısu Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi olmak üzere 5 belediye ile İçişleri Bakanlığı arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, e- devlet sisteminin omurgası konumundaki Mekansal Adres Kayıt Sistemi (Maks) Projesi kapsamında İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda yapılan görüşme sonrasında, projenin 2. etap çalışmalarının tamamlanması için 5 belediye ile Bakanlık arasında iş birliği protokolleri imzalandı. Protokollere, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile Güzelyurt Belediyesi, Erenköy/Karpaz Belediyesi, Mesarya Belediyesi, Tatlısu Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi Başkanları imza attı. İmza töreninde, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen ve Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü Faika Tanoğlu’da hazır bulundu.

-Öztürkler: “Maks Projesi ile elde edeceğimiz istatistiki güncel veriler planlı gelişimin önünü açacaktır”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, imza töreninde yaptığı konuşmada, Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi’nin bugün başlamadığını, daha önceden Değirmenlik/Akıncılar Belediyesi, Girne Belediyesi, Çatalköy/Esentepe Belediyesi, Lapta/Alsancak-Çamlıbel Belediyesi ile geçmişte projenin 2. etap çalışmalarının tamamlanması adına iş birliği protokollerinin imzalandığını ifade etti.

Bakan Öztürkler, Proje kapsamında birinci aşamada, yol, cadde ve sokakların tabelalandırılması ve yapı numaratajlarının tamamlanarak güncel verilerin Mekansal Adres Kayıt Sistemine işlendiğini, ikinci aşamada ise güncel hane halkı verilerinin sisteme girilerek Nüfus Kayıt Sistemi ile eşleştirilerek projenin tamamlanacağını belirtti.

Öztürkler, “Bu aşamada Belediyelerimizle imzaladığımız iş birliği protokolleri ile belediyelerimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Tüm belediyelerimizin özveri ile çalışarak, sahada muhtarlarımız ile birlikte projeyi en kısa sürede tamamlayacaklarına inancım tamdır. Maks Projesi ile elde edeceğimiz istatistiki güncel veriler planlı gelişimin önünü açacaktır” dedi.

-“Ülke olarak çok önemli bir veri tabanına sahip olacağız”

Çağdaş dünyanın gereği olan planlama ve doğru analiz yapma imkanlarımızın artacağını, hem merkezi hükümetlerin, hem de belediyelerimiz sağlık, eğitim ve kamusal alanlardaki ihtiyaçlarının güncel veriler ışığında değerlendirileceğini ifade eden Öztürkler, “Ülkedeki iş yeri, binalar, çalışan, öğrenci ve vatandaşlara ait güncel verilere dinamik bir sistem üzerinden ulaşabileceğiz. Nüfus sayımı ile yetkili kurumumuz olan İstatistik Kurumumuz çok daha çağdaş nüfus sayımları yapabilecektir. Ülke olarak çok önemli bir veri tabanına sahip olacağız ve dijtal dönüşüm kapsamında yenilenen E-nüfus sistemimiz üzerinden kişilerin güncel adres kayıtları sağlanmış olacaktır” diye konuştu.

-“28 Nisan tarihi Maks Projesi için milad olacaktır”

24 Ağustos 2022 tarihinde Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasanın Cumhuriyet Meclisinde oy çokluğu ile onaylandığını, 7 Eylül 2022 tarihinde ise Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Öztürkler, Yasa kapsamında belediyelerin coğrafi olarak birleştirilerek, mali yönden güçlendirildiğini ve bu sebeple bahse konu projenin 18 Belediye ile sürdürüldüğünü anlattı.

Öztürkler, “28 Nisan tarihinin Maks Projesi için bir milad olacağına inanıyorum. Bugün, Maks Projesinin 2. etabı için 5 kıymetli belediye başkanımızla imzaladığımız iş birliği protokollerinin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güzelyurt Belediye Başkanımız Mahmut Özçınar’a, Erenköy/Karpaz Belediye Başkanımız Hamit Bakırcı’ya, Mesarya Belediye Başkanımız Ahmet Latif’e, Tatlısu Belediye Başkanımız Hayri Orçan’a, Beyarmudu Belediye Başkanımız Bülent Bebek’e ve projenin ilerlemesinde teknik anlamda emek veren, çalışan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.