Malazgirt Zaferi Kutlaması KKTC'den başladı

Malazgirt Zaferi kutlamaları bu yıl KKTC'den başladı. Malazgirt Zaferi'nin 948’inci yıldönümü nedeniyle 23-26 Ağustos arasında Malazgirt ve Ahlat’ta eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinlikler kapsamında bu sabah Hala Sultan Camii’nde, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AKP Gençlik Kolları Başkanı ve AKP Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Necmettin Bilal Erdoğan’ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Basın mensuplarına verilen kahvaltının ardından başlayan basın toplantısının bitiminde, etkinliklerle ilgili tanıtım filmi gösterildi ve ok atışı yapıldı.

YILDIZ

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl anma etkinliklerini Kıbrıs’tan başlamasının anlamlı olduğunu söyledi.

Anadolu bir eve benzetilecek olursa bunun temelinin atıldığı yerin Malazgirt olduğuna dikkat çeken Yıldız, “ Anadolu anavatandır. Elbette ki Kıbrıs da bir vatandır, yavru vatan olması anne ile yavrusu arasındaki muhabbetten ileri gelir” dedi.

“Kürtlerle Türkler Malazgirt Ovası’nda önce birbirlerine gönüllerini açtılar” diyen Yıldız, Anadolu’da gönüllerin fethinin 1071’de başladığını kaydetti.

Yıldız, Okçular Vakfı olarak bin yıllık bir sorumluluğu üzerlerine aldıklarını ve İstanbul’un fethi kutlamaları ile vakfın açılışını yaptıklarını söyleyerek daha sonra da aynı tarihi sorumlulukla Malazgirt’i anma etkinliklerini de planlanmayı üzerlerine vazife olarak aldıklarını söyledi.

Yıldız, “Bugün yavru vatan Kıbrıs’tayız. Kıbrıs da uğruna mücadele edilen gözyaşı dökülen sevinçlerimizi yaşadığımız, kederlerini yaşadığımız bir toprak parçasıdır. Dolayısı ile vatandır, vatanımızdır” dedi.

Kimsenin toprağında vatanında gözleri olmadığını kaydeden Yıldız, “Kimsenin bizim vatanımızda da gözü olmasına müsaade etmeyeceğimizin kararlılığıdır bu, liderimizin kararlılığıdır” dedi.

Yıldız, 26 Ağustos Malazgirt anma etkinliklerin için Kıbrıs’tan da 160 genç ile birlikte tarihi medeniyet şehri Ahlat’a gideceklerini söyledi.

Yıldız, konuşmasında Ahlat’ta yapılacak etkinlikler hakkında bilgi de verdi.

BÜYÜKGÜMÜŞ

Yalova Milletvekili ve Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş de, konuşmasına “Malazgirit Zaferi ile birlikte Anadolu’nun kapılarını Türklere açan tek millet olarak yaşama irademizin bir garantisinin ilan edildiği bir tarihi dönüm noktasını bir fethi anmış oluyoruz” ifadelerini kullanarak başladı.

Büyükgümüş fetih kavramının fiziki olarak bir bölgenin iradesini siyasi otoritesinin kapılarının açılması olduğu kadar zamanın kıvrımlarının da açılması anlamına geldiğini dile getirdi.

Fetih kavramının yaşanılan zamanda farklı anlamlar da taşıyabileceğini dile getiren Büyükgümüş, Türkiye’den Kıbrıs’a su getirecek boruları döşemenin de bir fetih olduğunu söyledi.

Bu yıl dördüncüsünü organize edilen Malazgirt zaferini anma programının gençler açısından önemine de işaret eden Büyükgümüş, “Biz bu etkinliklerle tarihimizi yeniden hatırlıyoruz bir araya gelerek bu değerlerimizi yeniden hissediyoruz.” dedi.

Hem Malazgirt Zaferi kutlamaları hem okçular vakfının diğer çalışmaları bakımından son dönemde üzerlerine çok adil olmayan yaftalar yapıştırılmaya çalışıldığını kaydeden Büyükgümüş, bunlara en güzel cevabın vakfın çalışmalarına destek verenler tarafından verildiğini söyledi.

Büyükgümüş, Okçular Vakfının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine çizdiği vizyon ve teşvikler ile kurulduğunu da vurguladı.

ERDOĞAN

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Malazgirt Anma etkinliklerinin tanıtımlarını gönül coğrafyalarının farklı yerlerinde yaptıklarını söyledi.

Bugüne kadar bu nedenle çeşitli yerlere gittiklerini ve farklı kitlelere ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, geleneksel Türk okçuluğunu, Okçular Vakfı’nın temsil ettiği geleneği, Fetih Kupasını ve Malazgirt’te Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen anma etkinliklerini tanıttıklarını kaydetti.

Hem Ahlat’da hem Malazgirt’te yarından başlayarak Pazartesi gününe kadar çok çeşitli etkinlikler ile halkın bir araya geleceğini kaydeden Erdoğan, “Ahlatı tanıyacaklar Malazgirt’in tarihteki önemini anlayacaklar” dedi.

Erdoğan, konuşmasında etkinlikler hakkında bilgi de verdi.

Erdoğan, “Ahlat Malazgirt etkinlikleri, nasıl son 15 yılda Çanakkale anma törenleri çok büyük bir profil arz etmeye başladıysa aynı profil de aynı ihtişamda kutlanan bir gün haline gelecek. Bu anlamda Malazgirt ve Ahlat bölgesinde yapılan panorama müzesi gibi anıt gibi projeler de var bunlar da hayata geçmesiyle zaman inşallah her geçen yıl bu bölgeye daha fazla insanımızın etkinliklere gittiğini göreceğiz. “ dedi.

Malazgirt anma etkinliklerinin tanıtmak ve daha çok kişinin Ahlat’a ve Malazgirt’e gitmesini sağlamak için bu basın toplantısı düzenlediklerini kaydeden Erdoğan, bu vesile ile Ahlat’ın Malazgirt’in tarihte ne kadar büyük önem taşıdığını daha çok insanın bileceğini kaydetti.

1071’den bugüne Anadolu’nun kapısının Türklere açılmasından bahsedildiğini kaydeden Erdoğan, işin özünde bir toprağın vatan olması meselesinin yattığını belirtti.

Erdoğan şöyle devam etti:

“Biz aslında bir arada nasıl yaşanabildiğini dünyaya öğretmiş bir ecdadın torunlarıyız. Böyle bir hoşgörü toplumunu meydana getirebilen bir ecdadın torunlarıyız. Dünyaya bunu da anlatmamız lazım. Yani bizim fetihlerimiz, 1071’den bugünlere bu toprakları bize vatan kılan fetihlerimiz, oralardaki bütün toplulukların değerlerine saygıyı gözetmiş olan bir vatan yapma çalışmasıdır. Kıbrıs için de özellikle bu anlayışın yeniden gündeme getirilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Burada bütün Kıbrıs’a sahip olan toplumların Kıbrıs’a hep beraber sahip olabilmesinin teminatı aslında bizim ecdadımızın o anlayışını, o dünya görüşünü yeniden yaşayabilmemize bağıdır”.

Erdoğan konuşmasında, bir toprağın vatan olmasının hiçbir zaman kolay olmadığına da dikkat çekti.

Konuşmaların ardından kısa bir tanıtım filimi gösterildi ve ok atışı yapıldı.