Maliye Bakanı Alişan Şan, KKTC Ada Şoför Okulları Derneği heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, Seyhun Bıkmaz başkanlığındaki KKTC Ada Şoför Okulları Derneği heyetini kabul etti.

Kabulde sektörün sorun sıkıntı ve talepler konusunda da fikir alış verişinde bulunuldu.

-Şan

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Maliye Bakanı Alişan Şan, görüşmede yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyet üyelerine nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

-Bıkmaz

KKTC Ada Şoför Okulları Derneği Başkanı Seyhun Bıkmaz ise beraberindeki heyetle birlikte Maliye Bakanı Alişan Şan’a nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

KKTC Ada Şoför Okulları Derneği Başkanı Seyhun Bıkmaz’a, Doğcan Kalkanel, Tayfun Bıkmaz, Barış Tilki, Sami Güneş ve Sadık Zabitoğlu eşlik etti.