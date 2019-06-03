Maliye Bakanı Amcaoğlu'ndan mesaj

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ramazan Bayramı’nın ülkeye, millete, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Bakan Amcaoğlu, Ramazan Bayramı münasebetiyle yayımladığı Bayram mesajında şunları kaydetti:

“Mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, bir Ramazan Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kıbrıs Türk Kültürü’nde çok önemli bir yere sahip olan bayramlar, bizleri sevindiren özel günlerdir.

Tüm Maliye Bakanlığı çalışanlarının, halkımızın, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği personelinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Güvenlik Kuvvetlerimizin, Anavatan’daki ve Dünya’nın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, Bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim.”