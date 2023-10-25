Maliye Bakanı Berova, Ankara’da….

Maliye Bakanı Özdemir Berova, dün akşam heyetiyle birlikte gittiği Ankara'da temaslarına bugün başlıyor.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliye Bakanı Berova, temaslarına başlamadan önce Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Heyeti ile birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek mozoleye ulaşan Berova, mozoleye çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak - ı Milli Kulesi'ne geçen Maliye Bakanı Özdemir Berova, Anıt Özel defterini imzaladı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova deftere şunları yazdı;

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk,

28. KKTC Hükümeti’nin Maliye Bakanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında, manevi huzurunuzda olmaktan büyük onur ve heyecan duymaktayım.

Çizdiğiniz yoldan sapmadan, gösterdiğiniz ilke ve devrimler ışığında yürüyen Kıbrıs Türkleri olarak bizler daima ideolojilerinizi en değerli rehberimiz olarak kabul ettik.

Eserlerinizi yaşatmak, Cumhuriyeti yüceltmek ve düşünceleriniz rehberliğinde ilerleyerek ülkemizi daima daha üst noktalara taşımak en asli görevimizdir.

Kutsal emanetinizi ancak bu sayede gelecek nesillere ulaştırabiliriz.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden aldığımız destek ve inançla ilerlemeye devam edeceğimize, devletimizin varlığını, birlik ve beraberliğini koruyacağımıza, her türlü sıkıntının üstesinden geleceğimize ve ülkemizi daha güzel, daha refah yarınlara kavuşturacağımıza olan inancımız tamdır.

Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz hedeften ayrılmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyor, önünüzde saygıyla eğiliyoruz.

Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi, şahsınızda rahmet ve minnetle, tüm gazilerimizi de şükranla anarız. Aziz Ruhunuz Şad Olsun."

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023, 14:24