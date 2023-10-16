Maliye Bakanı Berova, Ass. Prof. Dr. Ramiz'i kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ass. Prof. Dr. Refet Ramiz'i kabul etti.
Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ass. Prof. Dr. Ramiz bilimsel, akademik ve diğer konularla ilgili çalışmaları hakkında Bakan Berova’ya bilgi verdi.
Maliye Bakanı Özdemir Berova da kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Akademik bilgilerden yararlanmaya önem verdiğini ifade eden Bakan Berova, Ass. Prof. Dr. Refet Ramiz'in çalışmalarını da inceleyeceğini ve mutlaka yararlanacağını sözlerine ekledi.