Maliye Bakanı Berova, Ass. Prof. Dr. Ramiz'i kabul etti

Maliye Bakanı Berova, Ass. Prof. Dr. Ramiz'i kabul etti
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Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ass. Prof. Dr. Refet Ramiz'i kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ass. Prof. Dr. Ramiz bilimsel, akademik ve diğer konularla ilgili çalışmaları hakkında Bakan Berova’ya bilgi verdi.

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Ramiz yazdığı "Ülkeler Birliği ve Türkiye ve Diğer Ülkeler İçin Sürdürülebilir Siyasi Yönetim Sistemi: Sistemin Temelleri" isimli kitabını ve çalışmalarında katkı koyacak Siyaset, Bilim, Yönetim, Devlet, Felsefe, v.d. ile ilgili kitap ve makalelerini Bakan Berova’ya takdim etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akademik bilgilerden yararlanmaya önem verdiğini ifade eden Bakan Berova, Ass. Prof. Dr. Refet Ramiz'in çalışmalarını da inceleyeceğini ve mutlaka yararlanacağını sözlerine ekledi.

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