Maliye Bakanı Berova Belediyeler Birliği’ni kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Berova görüşmede yaptığı konuşmada, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki hadiseler sebebiyle, petrol ve madenlerde ciddi fiyat artışları yaşandığını, artan enflasyona bağlı olarak da ek bütçe ihtiyacının hâsıl olduğunu, bunun da hayata geçirildiğini, belediyelere de ek katkının verildiğini kaydetti.

Berova, bu ay belediye katkılarının yeni fiyatlandırma üzerinden ödendiğini, ayrılan miktarın belediyelere yıl sonuna kadar olan süre içerisinde aktarılması konusunda da Maliye Bakanlığı’nın ciddi ve yoğun bir çalışma yaptığına işaret etti.

Berova şöyle devam etti:

“Tabi günün sonunda bilinmelidir ki, devletin maaş ve maaş nitelikli ödemelerin haricinde mükellef olduğu pek çok ödemeleri mevcuttur. Bu da nakit akışımız zinciri içerisinde zaman zaman sıkıntılara yol açmaktadır. Ancak yerel yönetimlerimizin de aciliyetini göz önüne alarak, bir ödeme planı yapmak için bürokratlarım büyük bir gayret içerisindedir”

Belediyelerin araç sıkıntısı konusunda da Berova, bunun bir proje çalışması gerektirdiğini, söz konusu çalışmanın yapılması ile eş zamanlı olarak sıkıntı yaşanmaması adına Maliye Bakanlığı’nın da mali açıdan etkisini ortaya koyması gerektiğini kaydetti

-Özçınar

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar kabuldeki konuşmasında, Meclis’e sunulan ek bütçenin belediyelere yansıması konusunda Berova’nın göstermiş olduğu hassasiyetin belediyeler adına memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

Özçınar, eski araçlarla hizmet sağladıklarını ancak bunun tamirat ve enerji giderlerinde büyük bir mali kayba neden olduğunu, yeni araçlara ihtiyaç duyulduğunu, bunun içinde belediyelerin yeni araç alımlarında KDV muafiyeti istediklerini belirtti.