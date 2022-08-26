Maliye Bakanı Şan, bakanlığa bağlı daire ve kurumları ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Maliye Bakanı Alişan Şan, bakanlığa bağlı daire ve kurumları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şan, ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, kendini personelinden ayrı görmediğini, çalışanın mutluluğu ve iş huzuruna önem verdiğini kaydetti.

Birlikte ve dayanışma içerisinde hareket edildiği sürece başarının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Şan, yüksek performansla çalışıldığı sürece de vatandaşın beklentisinin giderilip, işlerinin zamanında çözümlenebileceğini belirtti. Şan: “İş huzuru varsa, çalışan mutlu, vatandaş memnun olur” dedi.

Personel ile bir araya gelen, fikirlerini dinleyen Maliye Bakanı Alişan Şan, dairelerle ilgili bilgi alarak, verimli ve etkin çalışmaya yönelik tespit ve beklentilerini dile getirdi.

Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı dairelerin, vatandaşın en çok temasta bulunduğu kamu kurumlarından olduğunu belirten Maliye Bakanı Şan, vatandaşının beklentisinin giderilmesi, işlerinin zamanında çözümlenmesi için, tüm personelin özverili etkin ve verimli hizmeti sağlamasının önemine dikkat çekti.

‘Kendimi sizlerden ayrı görmüyorum’ diyen Bakan Şan, personelinin mutluluğunu ve iş huzuruna da önem verdiğini kaydederek, hep birlikte dayanışma içerisinde hareket edildiği sürece başarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.