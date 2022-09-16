Maliye Bakanı Şan, Bay-Sen heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, İbrahim Kanat başkanlığındaki Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

KANAT

Bay-Sen Başkanı Salih Kanat ziyarette yaptığı konuşmada, kurumun 2022 Bütçe Yasa Tasarısı’nın hala daha alt komitede beklediğine işaret ederek; “BRTK Bütçe Yasa Tasarısı’nın, bir an önce Alt Komite’den geçip, Genel Kurul’un gündemine gelerek ivediliğini talep ediyoruz” dedi. Bu konuda Bakan Şan’ın desteğini de istedi.

Bütçenin geçmemesi nedeniyle kurumun sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Kanat, kurumda işlerin durma noktasına geldiğini, iş araçlarının yakıt alamadığını ve araçlarla habere dahi çıkamadıklarını söyledi.

Bay-Sen Başkanı Salih Kanat ayrıca, çalışanların tek güvencelerinin Toplu İş Sözleşmesi olduğuna değinerek, söz konusu sözleşmenin biran önce imzalanması gerektiğine işaret etti.

Bay-Sen başkanı Kanat, yakın zamanda 43 personelin hizmet akitlerinin imzalandığını ve Toplu İş Sözleşmesi’ne dâhil edildiğini, kurumda bugün itibarı ile 27 personelin ise Toplu İş Sözleşmesi mağduru olduğuna da değindi.

ŞAN

Maliye Bakanı Alişan Şan, Maliye Bakanlığı bürokratlarının, Bay-Sen yönetimiyle daha öncede özellikle Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili istişarelerde bulunduğunu, söz konusu sözleşmenin karşılıklı istişareler sonucu yasalara uygun şekle getirildiğini hatırlattı.

Maliye Bakanı Şan, bürokratlarıyla birlikte, sorunlara çözüm üretme noktasında, yasalara uygun çerçevede daima çalışanın yanında yapıcı bir tutum sergilediklerine de dikkat çekti.